В Кремле ответили на вопрос о влиянии ситуации с паводками на график Путина

Песков: ситуация с паводками в РФ не повлияла на напряженность графика Путина

Ситуация с паводками в России не повлияла на напряженность графика президента Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Значительную часть рабочего дня президент занимается именно этими вопросами [ситуацией в подтопленных регионах] в межведомственном плане, в контактах с региональными представителями и так далее», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Путин получает доклады по линии различных ведомств по ситуации с паводками невзирая на время суток. В случае необходимости, по словам Пескова, президент работает и ночью. В нем примут участия главы МЧС и министерства строительства, а также губернаторы регионов, наиболее пострадавших в результате паводков.

Глава государства в четверг, 11 апреля, также проведет в режиме видеоконференции совещание по ситуации с паводками в России.

Весеннее половодье пришло в 39 регионов России. Уровень воды в малых и средних реках в центре европейской части страны достиг опасных отметок, во многих регионах эти показатели превышены. В МЧС также спрогнозировали, что количество подтопленных жилых домов в России будет расти. В Оренбургской области сложилась самая сложная обстановка из-за паводков — там действует режим ЧС федерального масштаба. Потоп затронул более 12 тысяч домов, из региона эвакуировали почти восемь тысяч человек. Половодье началось после прорыва дамбы в Орске, под водой скрылась часть районов полумиллионного Оренбурга и другие населенные пункты.