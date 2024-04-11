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12:00, 11 апреля 2024Силовые структуры

В ЛНР осудили на 11,5 года мужчину за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР суд приговорил к 11,5 года украинца, шпионившего за российскими военными

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 11,5 года лишения свободы украинца, передававшего данные о российских военных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, гражданин Украины жил в Троицком районе. Он собирал данные о передвижении, количественном и качественном составе военной техники Народной милиции ЛНР и военнослужащих ВС РФ. Сведения он передавал украинскому военному по интернету.

Ранее стало известно, что в ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину, который с 2019 года передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках.

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      Екатерина Кашурникова
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