В ЛНР заявили о росте потерь ВСУ на купянском направлении

Марочко: на купянском направлении ВСУ развернули госпиталь из-за потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули дополнительный полевой госпиталь из-за роста потерь в Ковшаровке на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В Ковшаровке выявлен дополнительный полевой госпиталь», — рассказал он. Марочко отметил, что главной задачей медиков стала стабилизация пациентов и отправка их в стационарные лечебные заведения.

По его словам, из-за дефицита специализированного медицинского транспорта, а также большого потока раненых многих бойцов ВСУ эвакуируют на гражданском автотранспорте.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие начали минировать земли сельхозназначения в той части Херсонской области, которая подконтрольна киевским властям. Уточнялось, что ВСУ ввели ограничения для местных фермерских хозяйств «без разъяснения причин» — людям невозможно возделывать свои поля.