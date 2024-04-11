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08:29, 11 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о росте потерь ВСУ на купянском направлении

Марочко: на купянском направлении ВСУ развернули госпиталь из-за потерь

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули дополнительный полевой госпиталь из-за роста потерь в Ковшаровке на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В Ковшаровке выявлен дополнительный полевой госпиталь», — рассказал он. Марочко отметил, что главной задачей медиков стала стабилизация пациентов и отправка их в стационарные лечебные заведения.

По его словам, из-за дефицита специализированного медицинского транспорта, а также большого потока раненых многих бойцов ВСУ эвакуируют на гражданском автотранспорте.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие начали минировать земли сельхозназначения в той части Херсонской области, которая подконтрольна киевским властям. Уточнялось, что ВСУ ввели ограничения для местных фермерских хозяйств «без разъяснения причин» — людям невозможно возделывать свои поля.

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      Кристина Есикова
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