Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:09, 10 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ начали минировать земли сельхозназначения в Херсонской области

Украинские военные начали минировать земли сельхозназначения под Херсоном

Фото: Reuters

Украинские военные начали минировать земли сельхозназначения в той части Херсонской области, которая подконтрольна властям Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что в этом регионе посевная сейчас запрещена.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные продолжают дистанционно минировать сватовско-кременской участок фронта. Он отметил, что из-за неизбирательного характера минирования оно опасно для населения, проживающего на прифронтовых территориях.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      В США заявили о потере контроля над своими союзниками

      В Гагаузии протестующие захотели прорваться к месту встречи президента с мэрами

      Известный российский блогер рассказал о попытке повторить рекорд Гиннесса

      Заболевших во время похода на Камчатке туристов эвакуировали на вертолете

      ВСУ начали минировать земли сельхозназначения в Херсонской области

      Лукашенко посетит Россию ради встречи с Путиным

      Школьницу изнасиловали в туалете российского кинотеатра

      Раскрыт легкий способ управления гневом

      Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше