ВСУ начали минировать земли сельхозназначения в Херсонской области
Украинские военные начали минировать земли сельхозназначения под Херсоном
Украинские военные начали минировать земли сельхозназначения в той части Херсонской области, которая подконтрольна властям Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Утверждается, что в этом регионе посевная сейчас запрещена.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные продолжают дистанционно минировать сватовско-кременской участок фронта. Он отметил, что из-за неизбирательного характера минирования оно опасно для населения, проживающего на прифронтовых территориях.