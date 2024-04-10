Украинские военные начали минировать земли сельхозназначения под Херсоном

Украинские военные начали минировать земли сельхозназначения в той части Херсонской области, которая подконтрольна властям Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что в этом регионе посевная сейчас запрещена.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что украинские военные продолжают дистанционно минировать сватовско-кременской участок фронта. Он отметил, что из-за неизбирательного характера минирования оно опасно для населения, проживающего на прифронтовых территориях.