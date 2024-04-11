В МИД спрогнозировали итоги планов Зеленского о новом наступлении

Захарова: планы Зеленского о контрнаступлении приведут к истреблению украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала итоги планов президента Украины Владимира Зеленского о новом контрнаступлении. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, планы украинского лидера направлены на демонстрацию Западу необходимости новых финансовых вливаний и поставок вооружений. «К чему это все может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев», — подчеркнула она.

Захарова считает, что президент Украины своими заявлениями пытается регулярно напоминать миру о себе. Также, по ее мнению, политик старается подыгрывать Соединенным Штатам «в предвыборных раскладах, демонстрировать жизнеспособность байденовского проекта под названием "украинская демократия"».

29 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия должна подготовить резервы для нового наступления. По его словам, залогом успеха новой кампании станет способность западных союзников Киева нарастить поставки техники и боеприпасов для ВСУ. Затем Зеленский заявил в интервью Bild об имеющемся у Украины плане нового контрнаступления.