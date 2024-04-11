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17:37, 11 апреля 2024Мир

В НАТО признали превосходство России по производству снарядов

Главком Каволи: Россия превосходит НАТО по производству снарядов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Россия превосходит весь блок НАТО по производству снарядов. Об этом заявил командующий объединенными силами альянса в Европе Кристофер Каволи, пишет РИА Новости.

«Они превосходят по производству три к одному страны НАТО», — признал главком.

Каволи также подчеркнул, что Североатлантическому блоку необходимо нарастить поставки ракет Украине из-за отставания стран Европы по обеспечению Вооруженных сил Украины. Он добавил, что необходимо расширить номенклатуру поставок и виды ракет для Киева.

Ранее стало известно, что в НАТО признают нехватку войск для сдерживания России и альянсу трудно формировать новые резервы. Среди основных причин недобора называют отсутствие интереса к службе из-за низкой безработицы и слабой физической подготовки, а также в связи с психическими заболеваниями или преступной деятельностью новобранцев.

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      Максим Габриелян
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