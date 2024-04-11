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10:02, 11 апреля 2024Бывший СССР

В подполье сообщили о мощном взрыве в Житомирской области

Координатор подполья Лебедев: в Житомирской области прогремел мощный взрыв
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Житомирской области Украины прогремел взрыв. О прилете сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Он добавил, что раздавшийся взрыв был очень мощным. По словам координатора подполья из Николаева, его было хорошо слышно на окраине Житомира.

11 апреля стало известно о взрывах в нескольких регионах Украины. Так, в подполье заявили об ударе по казарме на южной окраине Львова. Вместе с тем Лебедев рассказал о возможной атаке на Трипольскую теплоэлектростанцию, расположенную рядом с Киевом.

В четверг утром также сообщалось о повреждении инфраструктуры в четырех регионах Украины. Речь идет о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

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      Екатерина Грищенко
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