Стало известно о возможном ударе по казарме на окраине Львова

Подпольщик Лебедев заявил о возможном ударе по казарме на окраине Львова

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что, предварительно, был нанесен удар по казарме на окраине Львова. Его слова приводит РИА Новости.

«Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города», — проинформировал он. Лебедев отметил, что после взрыва в тот район ехало много машин скорой помощи и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что в ночь на 11 апреля были повреждены энергообъекты в Одесской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Кроме того, в Харьковской области ввели аварийные отключения света.

Помимо этого, стало известно о взрывах во Львовской области. Детонации также произошли в Волынской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.