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09:50, 11 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном ударе по казарме на окраине Львова

Подпольщик Лебедев заявил о возможном ударе по казарме на окраине Львова

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что, предварительно, был нанесен удар по казарме на окраине Львова. Его слова приводит РИА Новости.

«Львов принял ракету. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города», — проинформировал он. Лебедев отметил, что после взрыва в тот район ехало много машин скорой помощи и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила, что в ночь на 11 апреля были повреждены энергообъекты в Одесской, Запорожской, Львовской и Киевской областях. Кроме того, в Харьковской области ввели аварийные отключения света.

Помимо этого, стало известно о взрывах во Львовской области. Детонации также произошли в Волынской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

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      Кристина Есикова
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