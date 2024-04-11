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14:37, 11 апреля 2024Мир

В Польше пообещали не принимать мигрантов в управляемых оппозицией регионах

Польская оппозиция не позволит принимать мигрантов в управляемых ею регионах
Мариуш Блащак

Мариуш Блащак. Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польская оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС) не позволит принимать мигрантов в регионах, где имеет большинство в местных органах власти. Об этом заявил глава парламентской фракции ПиС Мариуш Блащак, сообщает РИА Новости.

«Я вас уверяю, что органы местного самоуправления, где власть имеет "Право и справедливость", не согласятся на принятие мигрантов», — пообещал он.

По словам Блащака, миграционный пакт создаст угрозу для Польши, если он будет принят в дальнейшем. Он подчеркнул, что миграционная политика Евросоюза является катастрофической для стран-членов и ведет к террористическим актам. Польская оппозиция опасается, что такая политика приведет в тому, что страна перестанет быть безопасной.

Ранее польское правительство приняло решение отменить выплаты украинским беженцам. Уточняется, что это связано с массовым использованием пособий «не по назначению».

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      Виктория Кондратьева
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