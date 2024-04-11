В России девочку поставили на колени и заставили извиняться «за базар» под видео

В Пермском крае школьницы поставили девочку на колени и сняли это на видео

В городе Чайковском Пермского крае школьницы поставили девочку на колени и заставили извиняться «за свой базар». Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь».

На кадрах две девочки обступают сверстницу и хватают ее за руки, после чего та начинает громко кричать и звать бабушку.

Оттеснив девочку на дорогу, подростки заставляют ее встать на колени, перед этим дважды ударив ее в лицо. «Прости меня пожалуйста», — говорит пригнувшаяся к земле школьница и получает еще один удар.

Ранее в Воронеже группа подростков избила восьмиклассника из-за внешнего вида. По словам одного из местных жителей, им не понравились «слишком густые» брови школьника и его прическа. По факту происшествия Следственным комитетом организована процессуальная проверка.