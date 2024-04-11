В России начали выращивать гранат необычным способом

В Краснодарском крае начали выращивать гранат из пробирки

В Павловском районе Краснодарского края освоили новые технологии разведения гранатов — их начали выращивать из пробирки. Об этом заявил глава российского региона Вениамин Кондратьев, пишет KP.RU.

О выращивании уникальной узбекской ягоды в России сообщается со ссылкой на Алесю Муратову и ее семейное предприятие. По данным издания, сначала это было хобби женщины — начиналось все с селекции, но позднее это «превратилось в дело всей жизни».

По словам Кондратьева, изначально женщина размножала растения с помощью черенкования. Однако данный способ не всегда действенный и весьма продолжительный. По этой причине россиянка начала искать новые возможности для разведения гранатов.

Вскоре она освоила микроклональную методику. Под микроскопом женщина отделяет частицы побега, которые затем помещает в стерильную питательную среду, а потом высаживает в землю. «Так растения размножаются быстро и безболезненно», — подметил глава Краснодарского края.

В настоящее время с помощью микроклональной методики семейное предприятие также разводит цветочные и ягодные культуры. Затем саженцы отправляют в местные питомники, где их доращивают для озеленения.

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