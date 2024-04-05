В России ученые раскрыли столетний секрет уникальной карельской березы

В России ученые раскрыли секрет «мраморного» узора на карельской березе

В России ученые открыли участок генома, который отвечает за «мраморность» карельской березы. Таким образом, они раскрыли уникальный секрет узорчатости этого дерева, пишет «Интерфакс».

Коллектив петрозаводских и питерских исследователей провел генетический анализ 192 деревьев. После этого они выявили часть ДНК, которая ответственна за уникальную «мраморность» древесины.

На протяжении ста лет ученые пытались выяснить, как происходит формирование знаменитого «мраморного» узора на карельской березе. В прошлом они предполагали, что это связано либо с заболеваниями, либо с особым климатом, либо с генами. После появления современных технологий российским исследователям стало возможно раскрыть эту тайну.

Подобный анализ важен для ученых, так как позволит в дальнейшем внести этот вид в Красную книгу России. Кроме того, это поможет в восстановлении генофонда карельской березы.

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