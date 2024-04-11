В России почти иссякли запасы популярного рома

РБК: в магазинах России почти закончились Bacardi, Grey Goose и Bombay Sapphire

В России почти иссякли запасы рома Bacardi, водки Grey Goose и джина Bombay Sapphire. Основная продукция алкогольной компании Bacardi Limited заканчивается в магазинах, так как единственная транснациональная алкогольная компания, официально продолжающая работу после начала боевых действий на Украине, остановила официальные поставки, сообщает РБК.

В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») подтвердили, что международная компания прекратила отгрузки популярного рома. Кроме указанных брендов, в Россию перестали поставлять виски Aberfeldy и текилу Patron. Bacardi не прекратила возить лишь вермуты и игристые вина под брендом Martini от итальянских производителей — по словам гендиректора AST Леонида Рафаилова, это связано с более лояльным настроением страны по отношению к России.

Сейчас в России остались также виски Dewar's и William Lawson's, а также ром Oakheart. Последние два принадлежащие Bacardi торговые марки производятся в России на мощностях Novabev Group и «Тульского винокуренного завода 1911».

Американский производитель алкоголя Bacardi на фоне обещаний приостановить работу в России за 12 месяцев поставил в страну продукции на 169 миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Продавая напитки, компания с середины 2022 до августа 2023 года нарастила выручку на 8,5 процента, до 30 миллиардов рублей. Роста, по данным журналистов, компания смогла добиться, заняв освободившиеся на рынке ниши.