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08:18, 11 апреля 2024Россия

В России заступились за избившего кадета учителя казачьего корпуса

На Кубани заступились за избившего кадета учителя казачьего корпуса

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Родители учеников Тимашевского казачьего кадетского корпуса заступились за учителя, который во время урока избил мальчика. Видеообращение горожан опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором мужчина бьет кадета по лицу, после чего тот падает на пол.

По словам родителей учеников, опубликованный фрагмент видео «не показывает реальной обстановки». Они дали положительную характеристику мужчине и заявили, что он всегда помогал «нашим мальчишкам». Мать одного из кадетов заявила, что учитель «такого физически просто так не мог сделать».

Ранее в Ростовской области избившего кадета главу казачьего кадетского корпуса наградили за патриотическое воспитание учеников. Отец избитого мужчиной мальчика выразил недоумение в связи с награждением главы кадетского корпуса. «Жаль, что не награждают за унижение и избиение кадетов», — сказал он.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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