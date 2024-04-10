В России избившего кадета главу казачьей школы наградили за воспитание молодежи

Избившего кадета главу казачьего корпуса из Шахт наградили за работу с молодежью

В Ростовской области избившего кадета главу казачьего кадетского корпуса наградили за патриотическое воспитание учеников. Об этом сообщает сетевое издание «Ростов-на-Дону Онлайн».

Осенью 2023 года директор избил девятиклассника в присутствии других учеников.

Награды руководителям казачьего корпуса вручил директор Департамента по делам казачества Ростовской области Петр Серов. После инцидента в школе он привлек главу учебного учреждения к дисциплинарной ответственности. Отец избитого мужчиной мальчика выразил недоумение в связи с награждением главы кадетского корпуса. «Жаль, что не награждают за унижение и избиение кадетов. Хотелось бы лично присутствовать при этом параде лицемерия», — заявил он.

Ранее в апреле в Краснодарском крае преподаватель казачьего корпуса избил кадета прямо на уроке за показавшийся ему неправильный тон. Получив удар по лицу, ученик стал терять сознание. Тогда учитель попросил одноклассников отвести мальчика в туалет.