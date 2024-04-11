В российском регионе школьница похитила у военного почти три миллиона рублей

В Свердловской области осудят школьницу за хищение 2,9 млн рублей у военного

В Свердловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетней местной жительницы, которая похитила у военного 2,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Школьница проходит обвиняемой по статье 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ. Ее дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу. Подросток свою вину не признает.

По версии следствия, несовершеннолетняя перевела себе 2,9 миллиона рублей со счета знакомого, который получил эти деньги за ранение во время службы. Сделала она это без его ведома, так как знала реквизиты его карты и имела доступ к мобильному приложению банка, которым пользовался военный.

Ранее военный суд приговорил военнослужащего Алексея Поворотова к 6,5 года лишения свободы за самоволку и хищение денег со счета сослуживца.