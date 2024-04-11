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13:49, 11 апреля 2024Наука и техника

В США рассказали о применении российских тяжелых огнеметов

MWM: ВС России применяют тяжелые огнеметные системы ТОС для поражения ВСУ

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно применяют в зоне спецоперации тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» для поражения наземных сил украинской армии. Об использовании ТОС говорится в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«На украинском театре военных действий эта система привлекла к себе больше внимания, чем, возможно, любой другой актив российских сухопутных войск, и была дополнена все более широким использованием термобарических планирующих бомб большой мощности, таких как ОДАБ-500», — пишет издание.

Автор отметил, что тяжелые огнеметы оптимальны для нейтрализации наземных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укреплениях. ТОС позволяют разрушать здания, траншеи и другие сооружения, одновременно нанося урон живой силе противника.

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Термобарические боеприпасы ТОС рассеивают облако горючей смеси, которое создает объемный взрыв. Ударная волна от подобного взрыва может проникать в траншеи и укрытия, а выжигание кислорода приводит к асфиксии у выживших.

Ранее в апреле индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что в настоящий момент ведется разработка новой системы ТОС-3.

ЖЗЛ
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      Даниил Иринин
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