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17:06, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье оценили последствия удара по Трипольской ТЭС

Рогов: потеря Трипольской ТЭС нарушит энергобаланс трех областей Украины

Кадр: Reuters

Потеря Украиной Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) нарушит энергобаланс трех областей Украины. Об этом ТАСС заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что на долю Трипольской ТЭС приходилось 60 процентов от общего производства электроэнергии в Киевской области. Он подчеркнул, что в результате удара снабжение будет нарушено не только в Киевской, но и в Житомирской и Черкасской областях.

«Этот объект энергетики фактически работал на обеспечение военной промышленности, а не на гражданские нужды», — заявил политик. Он добавил, что удар по ТЭС повлияет на железнодорожное сообщение и производство БПЛА в стране.

Ранее украинская компания «Центрэнерго» назвала «черным днем» потерю Трипольской ТЭС. Как сообщается, на станции полностью уничтожено производство электроэнергии.

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      Юрий Леонов
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