Венгрия выразила опасения, что НАТО вступит в конфликт на стороне Украины

Венгрия обеспокоена тем, что НАТО может вступить в военный конфликт против России на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правительства Венгрии.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что в случае появления войск НАТО на территории Украины риск прямого вооруженного противостояния между альянсом и Россией сильно возрастет. Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Алессандро Минуто-Риццо также предостерег блок от отправки войск в зону конфликта.