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20:28, 11 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин угнал трактор и попал на видео

МВД: москвич угнал трактор со спецстоянки и доехал до дома

42-летний житель Москвы угнал трактор марки «Беларус» с прицепом со спецстоянки и доехал до дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД и предоставили видео с камеры наблюдения.

На кадрах виден мужчина, он садится в салон трактора и уезжает.

Инцидент произошел ночь в Нижнем Сусальном переулке. Москвич соединил провода зажигания, запустил мотор и добрался на тракторе до района Северное Бутово, а там его бросил.

Стоимость угнанного транспорта составляет 1,3 миллиона рублей. Подозреваемый задержан, трактор возвращен владельцу. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина на тракторе попытался перевернуть патрульную машину с полицейскими и протаранил автомобиль ДПС.

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      Любовь Ширижик
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