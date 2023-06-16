Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:32, 16 июня 2023Силовые структуры

Россиянин на угнанном тракторе протаранил и попытался перевернуть машины полиции

В Нижнем Новгороде похититель торфа на угнанном тракторе протаранил машины полицейских

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Нижнем Новгороде мужчина на тракторе попытался перевернуть патрульную машину с полицейскими и протаранил автомобиль ДПС. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, в полицию поступило сообщение о неизвестном, который неподалеку от поселка Лисьи Ямки на тракторе воровал лесной торф. Прибывшие на место правоохранители поймали мужчину с поличным, однако он решил скрыться. Сначала злоумышленник хотел перевернуть машину полицейских, а когда не получилось, поехал по полю.

На полной скорости мужчина протаранил и автомобиль сотрудников ДПС, которые преградили ему путь. Похитителю торфа удалось скрыться. Трактор вскоре нашли — выяснилось, что его угнали с фермы в Кстовском районе. Мужчину разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали юношу, угнавшего внедорожник из-за опоздания на электричку.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о непричастности альянса к атакам ДРГ в Белгородской области
    В Москве режиссера мультфильмов госпитализировали с кабачком в прямой кишке
    Оценена токсичность воды в Днепре после разрушения Каховской ГЭС
    Китай побил собственный рекорд по разовому выводу спутников
    В правительстве признали неизбежность серьезных решений по бюджету
    Стало известно о решении МОК допустить россиян на ОИ-2024 как «команду беженцев»
    Обнаруженная Росгвардией в ЛНР бомба весом в тонну попала на видео
    Московские родители поссорились из-за Хаги Ваги в чате группы детсада
    Пашинян анонсировал встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне
    В России нашли способ выкупить иностранные самолеты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.