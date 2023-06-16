Россиянин на угнанном тракторе протаранил и попытался перевернуть машины полиции

В Нижнем Новгороде похититель торфа на угнанном тракторе протаранил машины полицейских

В Нижнем Новгороде мужчина на тракторе попытался перевернуть патрульную машину с полицейскими и протаранил автомобиль ДПС. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, в полицию поступило сообщение о неизвестном, который неподалеку от поселка Лисьи Ямки на тракторе воровал лесной торф. Прибывшие на место правоохранители поймали мужчину с поличным, однако он решил скрыться. Сначала злоумышленник хотел перевернуть машину полицейских, а когда не получилось, поехал по полю.

На полной скорости мужчина протаранил и автомобиль сотрудников ДПС, которые преградили ему путь. Похитителю торфа удалось скрыться. Трактор вскоре нашли — выяснилось, что его угнали с фермы в Кстовском районе. Мужчину разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали юношу, угнавшего внедорожник из-за опоздания на электричку.