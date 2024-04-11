Во Франции заявили о разрушении системы обороны из-за поставок оружия Украине

Политик Марешаль: Франция не должна воевать вместо Украины

Поставки оружия на Украину необходимо остановить, поскольку Париж не должен воевать вместо Киева. Об этом в эфире телеканала France Info заявила заместитель председателя французской партии «Отвоевание» Марион Марешаль.

«Роль Франции не в том, чтобы воевать вместо Украины. Поставлять оружие Киеву — значит разрушать нашу систему обороны, которая и так находится в крайне тяжелом состоянии», — отметила она.

Политик подчеркнула, что в случае войны высокой интенсивности Франции хватит боеприпасов на три дня, а французская армия едва сможет удержать фронт в 100 километров. «У Франции всего 200 танков, тогда как на Украине каждый день уничтожается около 10 таких машин», — напомнила она.

Ранее Марешаль также выступила против оказания военной помощи Киеву. По ее словам, это ведет к разоружению Франции.