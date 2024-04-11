Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:16, 11 апреля 2024Экономика

Россиянин бесследно исчез и оставил соседям накопленный за 10 лет мусор

Житель Воронежа бесследно исчез и оставил соседям накопленный за 10 лет мусор

Кадр: страница «Вести Воронеж» во ВКонтакте

Воронежец 10 лет складировал в квартире мусор, а затем бесследно исчез. Последствия патологического накопительства отражаются на жизни соседей, передает «Вести Воронеж».

Жильцы пятиэтажного дома по улице Минской который год терпят зловонный запах и расплодившихся тараканов, с которыми не могут справиться дезинсекторы. Долгие годы один из собственников собирал в своем жилище хлам с окрестных помоек. Груды мусора дошли до потолка, лишив хозяина даже места для сна — сам он был вынужден засыпать на лестничной площадке.

Материалы по теме:
«В ваших детях бесы». Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
«В ваших детях бесы».Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
31 мая 2021
«Я убил Ивана — и тебя убью» Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
«Я убил Ивана — и тебя убью»Муж и жена взяли больных детей из детского дома ради денег, а потом расправились с ними
19 сентября 2019

Однажды проблемный сосед пропал, оставив после себя гниющие горы отходов, которых, по словам жителей дома, хватило бы на «восемь КамАЗов». Как пояснили в администрации города, жилье находится в муниципальной собственности, но информации о смерти проживающего к ним не поступало. Из-за того, что все это время квартировладельцы не подавали официальных жалоб на антисанитарию в доме, специалисты начали разбирать хлам лишь сейчас. В ближайшее время, как сообщается, квартиру осмотрят и опечатают. Вывезти мусор удастся лишь после того, как хозяина выселят в судебном порядке.

Ранее житель Севастополя, захламив квартиру, развел в ней костер. Приехав на вызов, спасатели встретили сопротивление хозяина, а позже обнаружили в ванной дыру в стене. Собственник прорубил ее в отсутствие соседей. Жильца забрала психиатрическая служба.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию. Над регионом сбили два беспилотника

      Кредиты на новые машины в России подешевели

      Россиянин избил до сотрясения мозга администратора из-за претензий к номеру

      Рэпер Серега проиграл в суде 500 рублей

      Беспилотник ВСУ атаковал аэропорт в российском регионе

      В Абхазии потребовали отозвать законопроект об иноагентах

      В Госдуме ответили на заявление Пентагона об исключении Крыма из состава России

      Россиянин бесследно исчез и оставил соседям накопленный за 10 лет мусор

      Командующий ВСУ заявил об обороне из последних сил

      Раскрыт новый механизм преждевременного старения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше