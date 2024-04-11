Россиянин бесследно исчез и оставил соседям накопленный за 10 лет мусор

Житель Воронежа бесследно исчез и оставил соседям накопленный за 10 лет мусор

Воронежец 10 лет складировал в квартире мусор, а затем бесследно исчез. Последствия патологического накопительства отражаются на жизни соседей, передает «Вести Воронеж».

Жильцы пятиэтажного дома по улице Минской который год терпят зловонный запах и расплодившихся тараканов, с которыми не могут справиться дезинсекторы. Долгие годы один из собственников собирал в своем жилище хлам с окрестных помоек. Груды мусора дошли до потолка, лишив хозяина даже места для сна — сам он был вынужден засыпать на лестничной площадке.

Однажды проблемный сосед пропал, оставив после себя гниющие горы отходов, которых, по словам жителей дома, хватило бы на «восемь КамАЗов». Как пояснили в администрации города, жилье находится в муниципальной собственности, но информации о смерти проживающего к ним не поступало. Из-за того, что все это время квартировладельцы не подавали официальных жалоб на антисанитарию в доме, специалисты начали разбирать хлам лишь сейчас. В ближайшее время, как сообщается, квартиру осмотрят и опечатают. Вывезти мусор удастся лишь после того, как хозяина выселят в судебном порядке.

Ранее житель Севастополя, захламив квартиру, развел в ней костер. Приехав на вызов, спасатели встретили сопротивление хозяина, а позже обнаружили в ванной дыру в стене. Собственник прорубил ее в отсутствие соседей. Жильца забрала психиатрическая служба.