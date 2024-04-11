Врач перечислила три неочевидных причины большого живота

Терапевт Юлия Этлис назвала выпирающий живот признаком воспаления кишечника

Выпирающий живот может быть признаком воспаления кишечника, предупредила терапевт Юлия Этлис. Тяжелые неочевидные причины, из-за которых живот увеличивается, врач перечислила в комментарии для «Пятого канала».

По словам Этлис, избавиться от выпирающего живота можно, только если устранить причину его появления. Одной из них она назвала инсулинорезистентность. Врач объяснила, что обычно глюкоза тратится на развитие и укрепление мышц. Однако если человек ест слишком много сахара и простых углеводов, а также ведет малоподвижный образ жизни, глюкоза начинает запасаться в жировых отложениях.

«Этот гормон (инсулин — прим. «Ленты.ру»), который запасает жир, тщательно оберегает его от разрушения. Получается, при инсулинорезистентности (…) глюкоза вся остается в крови, потом переходит в жир, поэтому в основном это состояние всегда сопутствует лишнему весу», — отметила специалистка.

Другой причиной появления выпирающего живота Этлис назвала стресс и тревогу. По ее словам, эти состояния провоцируют повышенную выработку гормона кортизола, который вызывают выброс в кровь инсулина и глюкозы. Врач уточнила, что о наличии вызванного стрессом жира говорит увеличение объемов кожи в зонах лица, шеи, плеч, под мышками и в районе груди.

У некоторых людей, по заверению терапевта, живот может становиться выпуклым при воспалении кишечника. Чаще всего причиной развития этого заболевания становится некачественная еда, злоупотребление антибиотиками или самолечением. При появлении других симптомов воспаления кишечника, в частности, болей в желудке, ощущения тяжести после еды, изжоги, отрыжки и нарушений стула, Этлис призвала обращаться к гастроэнтерологу.

Ранее гастроэнтеролог Валерия Антюфеева призвала ограничить потребление чая при некоторых заболеваниях. По ее словам, не стоит выпивать более трех чашек в день людям с железодефицитной анемией.