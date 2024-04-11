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18:46, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

В Европе высказались о возможности Киева устроить взрыв на ЗАЭС

Advance: Украина из-за неудач ВСУ может устроить взрыв на ЗАЭС

Фото: AP

Из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение выразило хорватское издание Advance, пишут «ИноСМИ».

Сегодня многие согласятся, что Украина проигрывает в конфликте, говорится в материале. В Advance предположили, что из-за отчаяния Киев может пойти на радикальный шаг.

«Ядерного оружия у Украины нет, но она может спровоцировать ядерный взрыв на крупнейшей атомной электростанции в Европе — Запорожской АЭС», — сочли в европейском издании. Там выразили надежду на то, что конфликт не перейдет к «ядерному варианту».

При этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) делает крайне осторожные заявления относительно ситуации на ЗАЭС, подчеркивается в статье. «МАГАТЭ (...) всегда следит за тем, чтобы не сказать что-то, что может вызвать большой резонанс», — указали в Advance.

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      Олег Давыдов
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