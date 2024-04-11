Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 11 апреля 2024Бывший СССР

Взрывы прогремели в Харькове

Мэр Харькова Терехов: в городе прогремело несколько взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Yevhen Titov / Reuters

В Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Также взрывы подтвердил мэр города Игорь Терехов. «Уже несколько взрывов, просьба быть осторожными!» — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призвал жителей города спуститься в укрытия.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове после взрывов была остановлена работа метро. Он также предупредил о перебоях с электричеством.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине принят скандальный закон об ужесточении мобилизации. Кого отправят на фронт?

      Экологический стартап «ВерниВгрунт» собрал тонны органического мусора в Казани

      Командующий ВСУ пожаловался на превосходящую численность российских войск

      Рябков назвал практически необратимым размещение ракет США в АТР

      Названы последствия уничтожения Трипольской ТЭС на Украине

      Джеки Чан оправдался за седые волосы на фото

      Сенатор назвал «Голливудом» попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

      ФСБ задержала желающего воевать на стороне Украины россиянина

      На Западе заявили об ужасе ВСУ перед российскими фугасными бомбами

      Обозначена максимальная продолжительность полетов на РОС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше