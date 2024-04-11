Взрывы прогремели в Харькове

Мэр Харькова Терехов: в городе прогремело несколько взрывов

В Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Также взрывы подтвердил мэр города Игорь Терехов. «Уже несколько взрывов, просьба быть осторожными!» — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призвал жителей города спуститься в укрытия.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове после взрывов была остановлена работа метро. Он также предупредил о перебоях с электричеством.