Взрывы прогремели в Харькове
Мэр Харькова Терехов: в городе прогремело несколько взрывовСюжетВзрывы в Харькове:
В Харькове прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное» в своем Telegram-канале.
Также взрывы подтвердил мэр города Игорь Терехов. «Уже несколько взрывов, просьба быть осторожными!» — написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь, глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов призвал жителей города спуститься в укрытия.
Ранее Терехов сообщил, что в Харькове после взрывов была остановлена работа метро. Он также предупредил о перебоях с электричеством.