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09:01, 11 апреля 2024Наука и техника

В Windows появится отдельная кнопка с рекламой

Neowin: Microsoft добавит в Windows 11 кнопку с рекламой и промоакциями

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft запланировала добавить в Windows 11 новые инструменты рекламы. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа изучили раннюю сборку ОС, в которой обнаружили новую кнопку «Рекомендуется». Она будет расположена на панели задач. При нажатии на кнопку пользователю будет демонстрироваться реклама с определенными продуктами и промоакциями, которые в Microsoft считают наиболее подходящими для него.

Специалисты не смогли разобраться, каким образом система будет показывать рекламу — Microsoft пока что тестирует новую функцию и не раскрывает детали. Также неизвестно, можно ли будет отключить отдельную кнопку в настройках.

Авторы напомнили, что ранее в системах Windows появилась реклама в меню «Пуск». Однако пользователи могли отключить ее отображение в настройках операционной системы. По словам журналистов, многие пользователи крайне отрицательно относятся к появлению рекламы в Windows.

Ранее энтузиасты добавили новую версию графического редактора Paint в Windows 7. В новой версии графического редактора пользователи могут создавать изображения с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

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      Андрей Ставицкий
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