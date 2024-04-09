Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:32, 9 апреля 2024Наука и техника

В устаревшую Windows добавили новый Paint

MSPoweruser: энтузиасты создали сборку Windows 7 с обновленным редактором Paint

Фото: Unsplash

Энтузиасты добавили новую версию графического редактора Paint в Windows 7. Об этом сообщает издание MSPoweruser со ссылкой на пользователя X под ником PhantomOfEarth.

Специалисты обновили Windows 7, выпустив сборку Milestone 3 под номером 6758. Одной из особенностей ОС стало наличие обновленной программы Paint. В новой версии графического редактора пользователи могут создавать изображения с помощью искусственного интеллекта (ИИ), приложение доступно только в актуальных операционных системах.

Авторы подчеркнули, что Microsoft давно считает Windows 7 устаревшей. Поддержка ОС завершилась в 2020 году. Популярная операционная система вышла в 2009 году. При этом они удивились, что энтузиасты до сих пор обновляют систему и добавляют новые функции.

Кромe Paint в Windows 7 появились новые версии программ «Калькулятор» и WordPad. При этом последнее приложение недавно было удалено из Windows 11.

В начале апреля выяснилось, что компания Microsoft запретила использовать вместе с Windows 11 некоторые программы для настройки интерфейса и функций ОС. В том числе было заблокировано ПО, позволяющее гибко менять панель задач и меню «Пуск».

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      СК заявил, что деньги на теракты в России переводили через украинскую газовую компанию. В ней работал сын Байдена

      Россиянка родила четырех детей вопреки уговорам врачей не рожать

      Умер ставший дважды Героем СССР летчик-космонавт

      «Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

      48-летняя Тина Канделаки похвасталась фигурой в спортзале

      Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с Украиной

      Росгвардейцы задержали мужчину за попытку поджога храма в Зеленограде

      В Польше задержали украинца в связи с обнаружением четырех тел в доме

      Стало известно о помощи Великобритании в разработке Украиной оборонной продукции

      Уровень реки в российском регионе превысил неблагоприятную отметку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше