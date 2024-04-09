В устаревшую Windows добавили новый Paint

MSPoweruser: энтузиасты создали сборку Windows 7 с обновленным редактором Paint

Энтузиасты добавили новую версию графического редактора Paint в Windows 7. Об этом сообщает издание MSPoweruser со ссылкой на пользователя X под ником PhantomOfEarth.

Специалисты обновили Windows 7, выпустив сборку Milestone 3 под номером 6758. Одной из особенностей ОС стало наличие обновленной программы Paint. В новой версии графического редактора пользователи могут создавать изображения с помощью искусственного интеллекта (ИИ), приложение доступно только в актуальных операционных системах.

Авторы подчеркнули, что Microsoft давно считает Windows 7 устаревшей. Поддержка ОС завершилась в 2020 году. Популярная операционная система вышла в 2009 году. При этом они удивились, что энтузиасты до сих пор обновляют систему и добавляют новые функции.

Кромe Paint в Windows 7 появились новые версии программ «Калькулятор» и WordPad. При этом последнее приложение недавно было удалено из Windows 11.

В начале апреля выяснилось, что компания Microsoft запретила использовать вместе с Windows 11 некоторые программы для настройки интерфейса и функций ОС. В том числе было заблокировано ПО, позволяющее гибко менять панель задач и меню «Пуск».