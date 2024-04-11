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13:22, 11 апреля 2024Экономика

Российский бизнес попросил защиты от конфискации

РСПП предложил смягчить закон об инвестициях для защиты от конфискации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил смягчить закон об иностранных инвестициях в стратегические предприятия, чтобы защитить бизнес от конфискации актива, если сделка пройдет с нарушениями. Об этом со ссылкой на подготовленный организацией проект концепции законодательного регулирования таких сделок пишут «Ведомости».

По данным источника издания, документ дорабатывается вместе с правительством. Главным образом бизнес-сообщество опасается ситуаций, когда приватизация проведена в рамках закона, но из-за дальнейших сделок доля иностранного инвестора превысила 25 или 50 процентов.

Как указывал ранее президент РСПП Александр Шохин, в этом случае у прокуратуры появляется энтузиазм изъять активы обратно в собственность государства. Для этого нужно указать, что разрешение на сделки не получено у правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, и обосновать, что та противоречит основам правопорядка и нравственности.

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По мнению РСПП, стороны сделки должны получить шанс урегулировать вопрос до суда, самостоятельно устранив последствия сделки. Сделать это предполагается таким образом: уполномоченный орган выявляет нарушение и отправляет иностранному инвестору предписание о возврате собственности в прежнее владение в течение месяца. Если же оно не будет исполнено, тогда уже государственный представитель может идти в суд.

Советник Orchards Азат Ахметов указал, что продажа стратегических активов обычно носит сложный характер, и стороны не всегда понимают, когда для сделки нужно разрешение правкомиссии. Если нарушение обнаружено, то в дальнейшем прокуратура может найти возможность назвать сделку нарушением основ правопорядка и нравственности.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин пообещал, что в стране не планируется массовой деприватизации, а прокуратура активно работает только по отдельным направлениям и компаниям.

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      Платон Щукин
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