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16:24, 11 апреля 2024Культура

Жена Газманова рассказала о его самочувствии после операции

Жена Газманова сообщила, что певец перенес операцию на глаза

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Жена российского певца Олега Газманова Марина рассказала о самочувствии мужа после операции. Подробности она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Газманов перенес плановое хирургическое вмешательство на глаза. Жена артиста подчеркнула, что хирургическое вмешательство было плановым. После него певец тут же вернулся к работе на студии. «Он настоящий мужчина, который не ноет из-за некоторых превратностей судьбы», — отметила Марина.

«Сейчас у него другая важная проблема, он в творческих муках вынашивает новые песни. Очень попахивает шлягером», — добавила супруга певца.

Ранее экс-солистка «Ленинграда», певица Алиса Вокс раскрыла свой диагноз после госпитализации. Она рассказала, что причиной ее болезни стал перманентный стресс.

ЖЗЛ
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