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04:56, 11 апреля 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на крах интимной жизни из-за необычной проблемы

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Женщина, родившая несколько лет назад ребенка, обратилась за советом к эксперту по отношениям Колин Нолан, так как ее интимная жизнь после появления ребенка на свет изменилась в худшую сторону. Ее историю публикует издание Mirror.

Женщина рассказала, что после родов она столкнулась с выпадением матки, и за несколько лет эта деликатная проблема не прошла. «Это разрушило мой брак и сексуальную жизнь, поскольку позы стали скучными. Каждый раз во время секса я переживаю, поэтому вынуждена всегда находиться в позиции снизу», — уточнила она.

Автор письма добавила, что решить ее проблему можно с помощью операции. Однако в ближайшее время она не сможет попасть к специалистам, так как ей нужно дождаться своей записи.

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В ответе на это обращение Нолан призвала женщину обратиться к врачу и рассказать, как эта проблема угнетает ее физически и морально. По словам эксперта по отношениям, автору письма следует обсудить с доктором возможность провести операцию скорее. Кроме того, она рекомендовала записаться к психологу.

«Негативно на вашей жизни сказывается и страх перед сексом, который стал фобией. Если ваш муж любит вас, он поймет и будет терпелив. Сейчас для вас важна поддержка», — добавила Нолан. Кроме того, она отметила, что женщина и ее муж могут заниматься сексом без проникновения.

Ранее Нолан дала совет мужчине, который встретил женщину мечты, но был разочарован после первого секса. По его словам, половой контакт был самым скучным в его жизни.

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      Алиса Дмитриева
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