Женщина сделала ягодицы мечты и лишилась их

Комик из Мексики Ликона лишилась ягодиц после неудачной косметической процедуры

Женщина-комик из Мексики хотела получить ягодицы мечты, но лишилась их из-за неудачной косметической процедуры. Об этом пишет Daily Mirror.

Йеред Ликона, звезда мексиканских соцсетей, за которой следят более двух миллионов подписчиков, регулярно делала разные бьюти-процедуры. В частности, она неоднократно вводила препараты в ягодицы, чтобы сделать их более объемными. Все было хорошо до тех пор, пока женщина не отправилась навестить дочь в Канаде. В полете она ощутила, что ягодицы затвердели и стали болезненными на ощупь.

Когда женщина обратилась к медикам, ей сообщили, что она потеряет часть тканей из-за необходимости ампутации. Причина оказалась в том, что введенные в мышцы полимеры начали растекаться в ткани и вызвали так называемый ASIA-синдром. Это комплекс аутоиммунных реакций, развивающихся у предрасположенных лиц в ответ на введение в организм веществ, стимулирующих иммунный ответ. Таким веществом может быть, например, силикон. При этом ASIA-синдром может развиваться как через несколько дней после введения вещества, так и через несколько десятков лет.

Ликона утверждает, что никогда не соглашалась на использование подобных материалов. При этом она не может подать на врача в суд, потому что не знает, в ходе какой из процедур мог быть введен силикон. Хирургам пришлось вырезать почти три четверти тканей ее ягодиц.

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