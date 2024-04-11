Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:35, 11 апреля 2024Из жизни

Женщина сделала ягодицы мечты и лишилась их

Комик из Мексики Ликона лишилась ягодиц после неудачной косметической процедуры

Фото: @wandersloveroficial

Женщина-комик из Мексики хотела получить ягодицы мечты, но лишилась их из-за неудачной косметической процедуры. Об этом пишет Daily Mirror.

Йеред Ликона, звезда мексиканских соцсетей, за которой следят более двух миллионов подписчиков, регулярно делала разные бьюти-процедуры. В частности, она неоднократно вводила препараты в ягодицы, чтобы сделать их более объемными. Все было хорошо до тех пор, пока женщина не отправилась навестить дочь в Канаде. В полете она ощутила, что ягодицы затвердели и стали болезненными на ощупь.

Когда женщина обратилась к медикам, ей сообщили, что она потеряет часть тканей из-за необходимости ампутации. Причина оказалась в том, что введенные в мышцы полимеры начали растекаться в ткани и вызвали так называемый ASIA-синдром. Это комплекс аутоиммунных реакций, развивающихся у предрасположенных лиц в ответ на введение в организм веществ, стимулирующих иммунный ответ. Таким веществом может быть, например, силикон. При этом ASIA-синдром может развиваться как через несколько дней после введения вещества, так и через несколько десятков лет.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

Ликона утверждает, что никогда не соглашалась на использование подобных материалов. При этом она не может подать на врача в суд, потому что не знает, в ходе какой из процедур мог быть введен силикон. Хирургам пришлось вырезать почти три четверти тканей ее ягодиц.

Ранее американка, которая сделала популярную пластическую операцию «бразильская подтяжка ягодиц», пожалела о своем решении. Когда женщина набрала вес, она начала испытывать проблемы в транспорте, не помещаясь на сиденье.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Украина впервые с начала СВО атаковала Мордовию. Над регионом сбили два беспилотника

      Раскрыт новый механизм преждевременного старения

      ФСБ рассекретила архив о массовых расправах нацистов над жителями региона России

      Названы причины появления распространенной проблемы с тормозами автомобиля

      Глава Минстроя раскритиковал ставшую причиной наводнения в Орске дамбу

      Пилоты промахнулись полосой при посадке в аэропорту Москвы

      Пятимесячный ребенок насмерть замерз в неотапливаемом доме в России

      На территории Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

      В Германии придумали способ отправить украинских беженцев служить в ВСУ

      В МИД прокомментировали антироссийскую позицию главы МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше