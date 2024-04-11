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21:02, 11 апреля 2024Забота о себе

Женщине подсказали способ справиться с навязчивой подругой жениха

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom

Женщина, собравшаяся замуж и уставшая от навязчивой подруги жениха, обратилась за советом к эксперту по отношениям Колин Нолан. Ее историю публикует издание Mirror.

По словам женщины, она встречается со своим женихом уже три года, им обоим по 29 лет. У него есть подруга, которая, как уверена автор письма, пытается помешать их отношениям. «Она ему нравилась когда-то давно, но он не интересовал ее в романтическом ключе. В итоге они остались близкими друзьями. Тут любопытно: когда он рассказал ей о наших отношениях, она отчитала его, разозлилась, а потом предложила им попробовать встречаться», — вспоминает девушка. Мужчина отказался, однако дружба продолжилась.

Автор письма пожаловалась, что старая подруга ее жениха до сих пор может позвонить ему в любое время дня и ночи. «Еще она устраивает ему встречи, куда не приглашает меня. Как будто игнорирует меня и тот факт, что мы женимся», — написала она.

По мнению Нолан, подруга ведет себя контролирующе и собственнически. Однако, добавила специалистка, она может испытывать не романтическую, а дружескую ревность. Способом справиться с этим коуч считает честный разговор с мужчиной. «Скажите, что чувствуете, будто он ставит ее выше вас, а это неприемлемо. Вы женитесь! Необязательно отказываться от ее дружбы, но вам нужны границы, в которых обоим будет комфортно», — заявила Нолан. Если мужчина не захочет слушать и уважать чувства избранницы, то, как уверена специалистка, девушке нужно задуматься о смысле такого брака.

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Ранее женщина, родившая несколько лет назад ребенка, обратилась за советом к Нолан, так как ее интимная жизнь после появления ребенка на свет изменилась в худшую сторону. Женщина рассказала, что после родов она столкнулась с выпадением матки и за несколько лет эта деликатная проблема не прошла.

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      Александра Лисица
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