Житель Орска рассказал о затоплении его дома через 10 секунд после прорыва дамбы

Житель Орска рассказал, что его дом затопило через 10 секунд после прорыва дамбы

Житель пострадавшего от наводнения микрорайона Старый город в городе Орске Оренбургской области рассказал, что после прорыва дамбы его дом, который находится от нее примерно на расстоянии в 200-300 метров, затопило уже через 10 секунд. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает РИА Новости.

«Бежали очень быстро, потому что у нас прорыв был… Ровно 10 секунд, и вода была возле дома», — рассказал мужчина, отмети на дом пошла большая волна.

Местный житель также добавил, что расположенный по периметру его приусадебного участка забор смыло.

Согласно последним данным, весеннее половодье 2024 года затронуло в 39 российских регионов. Наихудшая ситуация наблюдается в Оренбургской области, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в связи с чем тысячи жилых домов в этом городе и в Оренбурге залило водой.