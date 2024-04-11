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10:06, 11 апреля 2024Путешествия

Жителей Шри-Ланки попросили следить за туристами из России и с Украины

На Шри-Ланке будут следить за ведущими бизнес туристами из России и с Украины

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Власти Шри-Ланки попросили местных жителей следить за туристами из России и с Украины, незаконно ведущими бизнес и нарушающими визовый режим. Об этом сообщает местное издание NewsDrum.

Комитет по государственным предприятиям (COPA) Шри-Ланки обратился к сотрудникам Департамента иммиграции и эмиграции с просьбой отслеживать подобные нарушения. В COPA подчеркнули, что туристы этих национальностей, а также путешественники из Израиля, занимаются бизнесом незаконно, лишая общины Шри-Ланки доходов.

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В ответ чиновники из департамента заявили, что местоположение нелегальных иностранных бизнесменов трудно отследить, поэтому им потребуется помощь местных жителей. Для этой цели решили создать специальную горячую линию, с помощью которой ланкийцы смогут пожаловаться на замеченные ими нарушения.

В начале апреля сообщалось, что власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект продлится до 30 апреля, за это время правительство решит, нужно ли вводить такой режим на постоянной основе.

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      Алина Черненко
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