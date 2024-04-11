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13:22, 11 апреля 2024Интернет и СМИ

Блогерша покривлялась 15 секунд и стала звездой TikTok

Модель Халтон стала звездой TikTok благодаря 15-секундному видео с кривляниями

Австралийская блогерша и модель Лия Халтон стала звездой соцсети TikTok благодаря видео, где она кривляется на протяжении 15 секунд. Ролик был опубликован 6 февраля и набрал более 200 миллионов просмотров.

На видео Халтон сидит в машине. Сначала модель показывает лицо вблизи, а затем отдаляет камеру и начинает открывать рот под песню Praise Jah In The Moonlight американского исполнителя YG Marley. «Лето», — подписала она ролик.

К настоящему моменту видео посмотрели более 269 миллионов раз, ролик набрал 26,5 миллиона лайков. «Она похожа на [американскую актрису] Меган Фокс», «Быть такой красивой незаконно», «Она просто великолепна», — прокомментировали ролик пользователи.

Лия Халтон — 23-летняя австралийская модель. На ее TikTok-аккаунт подписано 4,3 миллиона пользователей. Также блогерша ведет YouTube-канал, где выкладывает видео о макияже. За ним следят 1,2 миллиона человек.

Ранее в TikTok набрало популярность видео, где девушка рассказала, как избежать неверности в отношениях. Многие комментаторы восхитились ее способом исключить измены.

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      Олег Давыдов
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