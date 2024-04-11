Звездный хирург Хайдаров ответил на критику его работы с пациентами

Звездный хирург Хайдаров заявил, что критикующие его работу люди ему завидуют

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров ответил на критику его работы с пациентами. Соответствующий комментарий приводит издание People Talk.

Врач заявил, что люди, которые оставляют негативные комментарии, завидуют его успеху. Также он отметил, что негативные новости всегда «приятнее и легче» распространять. «Пластический хирург, спасший чью-то жизнь, будет в ротации поисковиков пару дней, а неудачная пластика может курсировать в повестке несколько месяцев», — рассказал он.

При этом Хайдаров уточнил, что получает критику не от своих пациентов, а от людей, которых никогда не видел. В связи с этим он пожелал им быть добрее. «А я могу лишь продолжать творить красоту, делать свое дело, нести добро, заниматься творчеством», — заключил собеседник портала.

Российские певицы Слава и Любовь Успенская обвинили Хайдарова в некачественно проведенных операциях. В частности, Слава публично рассказала о неудачной пластической операции на груди и продемонстрировала большие шрамы на теле. На ее признание отреагировала певица Успенская, которая увеличила ягодицы у Хайдарова в 2021 году. Она выразила поддержку коллеге и назвала доктора мясником.