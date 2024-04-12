12 апреля в России отмечают День космонавтики, а во всем мире — Международный день полета человека в космос. Православные в этот день чтут память преподобного Иоанна Лествичника. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 12 апреля 2024 года, а также о приметах и именинниках этого дня.

Праздники в России

День космонавтики

В СССР День космонавтики впервые отметили в 1962 году. Годом ранее, 12 апреля 1961-го Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. На космическом корабле «Восток» он облетел планету за 108 минут, после чего спустился на Землю, преодолев последние метры на парашюте.

С 1962 года День космонавтики отмечался в СССР ежегодно. Традиция сохранилась и после распада Советского Союза. Более того, в 2011 году в России учредили премию имени Юрия Гагарина в области космической деятельности.

Фото: Игорь Снегирев / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день полета человека в космос

В 2011 году в честь 50-й годовщины полета Юрия Гагарина Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. С тех пор праздник ежегодно отмечается во всем мире.

Также 12 апреля проходит акция «Юрьева ночь» (Yuri’s Night), названная так в честь советского космонавта. Ее смысл заключается в том, чтобы повысить интерес к космическим исследованиям среди широкой аудитории и вдохновить следующие поколения на дальнейшее развитие в этой сфере.

Всемирный день хомяка

Фото: Melissa Keizer / Unsplash

Праздник посвящен одному из самых популярных домашних питомцев. Так что 12 апреля — идеальный день, чтобы завести себе хомяка или же устроить праздник уже имеющемуся питомцу: покормить его лакомствами и подарить пару новых игрушек.

Также в этот день принято делать пожертвования организациям по спасению животных, которые помогают грызунам и другим домашним животным найти новый дом.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 12 апреля

День работников науки в Казахстане;

Национальный день искупления в Либерии;

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Иоанна Лествичника

В 16 лет Иоанн постригся в монахи, следующие 19 лет он провел в послушании, а затем на 40 лет удалился в пустыню Фола, расположенную у подножия горы Синай. В 75 лет преподобный Иоанн стал игуменом Синайской обители. В народе его прозвали «Лествичник» — по названию написанной им книги «Лествица» (Лестница). В ней преподобный описывает 30 ступеней, каждая из которых соответствует определенной добродетели или пороку. На праздник в память о святом принято печь небольшие постные хлебцы — лествицы.

День память святителя Софрония, епископа Иркутского

Святитель Софроний Кристалевский родился в 1704 году. Став епископом, он активно боролся с идолопоклонниками и вел просветительскую работу по всей Сибири. Также он провел ряд преобразований в местных монастырях и приходах, призывая Святейший Синод послать в регион достойных людей для священнослужения. Скончался Софроний Иркутский 12 апреля 1771 года, однако канонизировали его лишь в 1918 году. Сегодня Церковь почитает его как чудотворца.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 апреля

День памяти Святой Еввулы Никомидийской, матери великомученика Пантелеимона;

Пятый день четвертой седмицы Великого поста.

Приметы на 12 апреля

Если к 12 апреля зацвели одуванчики, то лето будет коротким;

Если на улице дождливая погода, значит, будет богатый урожай грибов;

Если птицы начали вить гнезда на южной стороне деревьев или домов, то лето будет холодным.

Кто родился 12 апреля

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье (1933-1918) получила международное признание, дебютировав в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги-холле. Тогда зал аплодировал ей в течение 20 минут. Позже артистка выступала на мировых сценах: в Метрополитен-опере, Ковент-Гардене, парижской Гранд-Опера, Венской государственной опере, а также приезжала с гастролями в Москву.

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Ирландская актриса Сирша Ронан родилась 12 апреля 1994 года. Известность к юной актрисе пришла в 2007 году после съемок в фильме «Искупление». Позже она сыграла в популярных картинах: «Милые кости», «Отель Гранд Будапешт», «Бруклин», «Леди Берд» и «Маленькие женщины».

Кто еще родился 12 апреля