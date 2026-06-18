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04:20, 18 июня 2026Мир

Называвший переговоры с Трампом унижением президент стал общаться с ним письмами

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что стал общаться с Трампом письменно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что перешел к письменной форме общения с главой США Дональдом Трампом. Он объяснил причину этого решения в разговоре журналистами по окончании участия в саммите G7.

Он сообщил, что в мае во время визита в Штаты хотел обсудить с лидером США совместные усилия по борьбе с преступностью в Южной Америке, однако Трамп в ходе переговоров брал инициативу разговора на себя.

«[Вот почему] я направил [наши предложения] в письменной форме, (...) потому что президент Трамп много говорит и очень мало слушает», — посетовал президент Бразилии. Он отметил, что написал главе Соединенных Штатов уже четыре письма.

Ранее Лула да Силва говорил, что прямые торговые переговоры с Трампом после введенных 50-процентных пошлин США станут для него «унижением»

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