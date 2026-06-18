Внешность 42-летней блогерши на кадрах с внучкой поразила россиян

Блогерша Анжела Алиева на кадрах с внучкой поразила россиян внешностью. Вирусный ролик, набравший более 100 тысяч лайков, опубликован в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) с никнеймом anjela___aliyeva.

Юзерша разместила видео, в котором ее запечатлели на улице в коричневой мини-юбке, подчеркивающей стройные ноги, и удлиненной рубашке с черным поясом. Помимо этого, она надела босоножки на плоском ходу.

В ролике Алиева обняла ребенка, который катался на детской машине. «Иногда самая лучшая терапия — это просто приехать к внучке», — написала блогерша.

Пользователи сети оценили внешний вид Алиевой в комментариях под постом. «Бабушка просто нереально молодая красотка», «В смысле к внучке?», «Бабушка — это статус, а не возраст», «Что за премиум девушка!», «Какая великолепная», «Цель в жизни — стать такой же», — написали зрители.

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