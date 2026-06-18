Шурыгиной запретили заходить в интернет

Находящейся под домашним арестом скандально известной героине «Пусть говорят» Диане Шурыгиной запретили пользоваться интернетом. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, пояснили в правоохранительных органах, она не может пользоваться средствами связи и почтой. Исключение сделано лишь для общения с адвокатами и следователями.
Также Шурыгиной запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также иными лицами, осведомленными о расследовании дела. При этом она может общаться с адвокатами, а также близкими родственниками, круг которых определен законом.
Ранее стало известно, что Шурыгина продолжает продавать доступ в своей закрытый Telegram-канал. Эксклюзивный контент можно смотреть за 4850 рублей.
В отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело из-за публикации интимных фотографий и видео. Ей предъявили обвинение в распространении порнографии и отправили под домашний арест до 19 июля.