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04:26, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Шурыгиной запретили заходить в интернет

РИА: Под домашним арестом Шурыгиной запрещено пользоваться интернетом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Находящейся под домашним арестом скандально известной героине «Пусть говорят» Диане Шурыгиной запретили пользоваться интернетом. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, пояснили в правоохранительных органах, она не может пользоваться средствами связи и почтой. Исключение сделано лишь для общения с адвокатами и следователями.

Также Шурыгиной запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, подозреваемыми или обвиняемыми, а также иными лицами, осведомленными о расследовании дела. При этом она может общаться с адвокатами, а также близкими родственниками, круг которых определен законом.

Ранее стало известно, что Шурыгина продолжает продавать доступ в своей закрытый Telegram-канал. Эксклюзивный контент можно смотреть за 4850 рублей.

В отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело из-за публикации интимных фотографий и видео. Ей предъявили обвинение в распространении порнографии и отправили под домашний арест до 19 июля.

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