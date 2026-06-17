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Силовые структуры
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11:14, 17 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности дела скандально известной Шурыгиной

Дело в отношении Дианы Шурыгиной возбудили из-за фото и видео в Telegram-канале
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Уголовное дело в отношении скандальной участницы ток-шоу «Пусть говорят» Дианы Шурыгиной возбудили из-за публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, девушка лично администрировала канал.

Шурыгиной предъявили обвинение в распространении порнографии, ее отправили под домашний арест до 19 июля. Наказание по этой статье предусматривает до шести лет колонии. По словам ее бывшего возлюбленного Святослава Гусева, после их расставания Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах. Перед задержанием Шурыгина пыталась сбежать на Бали.

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