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18:35, 17 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт заработок Шурыгиной под домашним арестом

«112»: Под домашним арестом Шурыгина продолжает продавать доступ в свой Telegram-канал
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @diana_s_life2

Находящаяся под домашним арестом скандально известная героиня «Пусть говорят» и блогер Диана Шурыгина продолжает продавать доступ в своей закрытый Telegram-канал. Об этом сообщает «112».

По данным источника, доступ к эксклюзивному контенту продается за 4850 рублей. В последние годы Шурыгина часто летала на Бали. Там она состояла в местных чатах знакомств.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении Шурыгиной возбудили из-за публикации интимных фотографий и видео.

Шурыгиной предъявили обвинение в распространении порнографии, ее отправили под домашний арест до 19 июля.

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