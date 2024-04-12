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07:45, 12 апреля 2024Ценности

52-летняя актриса показала фигуру в бикини на фото у бассейна

52-летняя актриса Ребекка Гейхарт примерила бикини во время отдыха в Мексике

Фото: @rebeccagayheartdane

Американская актриса Ребекка Гейхарт показала фигуру в купальнике во время отдыха в Мексике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке артистка, снявшаяся в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Части тела» и фильме «Крик-2», позировала у бассейна под открытым небом. Так, 52-летняя знаменитость лежала на спине, вытянув руки и ноги и демонстрируя стройное тело.

При этом звезда примерила желтое бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с заниженной талией. Кроме того, она надела массивные солнцезащитные очки в белой пластиковой оправе и дополнила образ несколькими браслетами на руках.

Ранее в апреле популярная 49-летняя американская ведущая и телезвезда Ларса Пиппен также снялась в откровенном купальнике.

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      Карина Черных
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