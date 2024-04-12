Адвокат Чикатило погиб под Луганском

Бухановская: адвокат маньяка Чикатило Хабибулин погиб в аварии под Луганском

Адвокат самого известного советского маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском после аварии. Об этом рассказала его бывшая коллега, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская, передает ТАСС.

«В 17:15 по московскому времени нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость», — сказала Бухановская. Она добавила, что пока не выяснены точные причины смерти — ДТП или проблемы со здоровьем.