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02:26, 12 апреля 2024Россия

Адвокат Чикатило погиб под Луганском

Бухановская: адвокат маньяка Чикатило Хабибулин погиб в аварии под Луганском

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Адвокат самого известного советского маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб под Луганском после аварии. Об этом рассказала его бывшая коллега, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская, передает ТАСС.

«В 17:15 по московскому времени нам позвонил следователь, который выехал на место, и сообщил эту ужасную новость», — сказала Бухановская. Она добавила, что пока не выяснены точные причины смерти — ДТП или проблемы со здоровьем.

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