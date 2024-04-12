Экс-аналитик Пентагона Квятковски: Запад поставляет оружие ВСУ ради власти Киева

Западные страны поставляют оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ) ради удержания власти нынешнего правительства в Киеве. С таким заявлением выступила экс-аналитик Пентагона и отставной лейтенант Военно-воздушных сил США Карен Квятковски, ее цитирует РИА Новости.

«Западные поставки Украине являются барьером для мира. Западная помощь помогла ведению войны и противодействовала миру. Она посылается туда не для украинцев, а для правительства в Киеве, избранного изначально посредством переворота, проведенного под влиянием ЦРУ и Госдепа в 2014 году», — сказала офицер.

Ранее депутат украинской Рады Евгения Кравчук объяснила отказ парламента принять норму о демобилизации возможным недовольством Запада и снижением военной помощи от партнеров.