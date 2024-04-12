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10:57, 12 апреля 2024Мир

Американцы описали предстоящие выборы одним словом

Опрос NYT: большинство граждан США описали предстоящие выборы как тревожащие
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Erica Dischino / Reuters

Большинство граждан США на просьбу описать предстоящие президентские выборы в стране одним словом назвали их тревожащими и разочаровывающими. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The New York Times (NYT).

Согласно результатам опроса, около трети избирателей дали ответы, выражающие гнев или разочарование. Почти столько же респондентов — 30 процентов — ответили словами, указывающими на то, что они напуганы или опасаются итогов предстоящих выборов американского лидера.

Отмечается, что менее 15 процентов американцев назвали себя счастливыми, взволнованными или полными надежд перед президентскими выборами.

Отмечается, что избиратели, заявившие, что планируют голосовать за экс-президента США Дональда Трампа, примерно в два раза чаще говорили, что довольны перспективой выборов, чем те, кто планирует голосовать за действующего главу Белого дома Джо Байдена.

Ранее опрос Pew Research Center показал, что только 12 процентов чернокожих избирателей готовы поддержать Республиканскую партию на выборах в ноябре 2024 года, что на один процент меньше, чем в 1994 году.

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      Семен Александров
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