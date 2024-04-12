Арестован экс-следователь по делу бывших топ-менеджеров Merlion

В Москве арестовали экс-следователя по делу бывших топ-менеджеров Merlion

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя Александра Чернова, которого обвиняют в соучастии в фальсификации доказательств против бывших топ-менеджеров компании Merlion, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования», — отметили в суде. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 УК РФ (виды соучастников преступления — пособник), а также частью 3 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности).

Экс-следователь останется под стражей до 12 мая 2024 года.

Ранее несколько сотрудников одного из управлений ФСБ, курировавших деятельность правоохранительных органов, задержали по связанному с компанией Merlion делу.