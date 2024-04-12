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17:18, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев раскритиковал одну особенность США

Блогер Артемий Лебедев счел недостатком США непрямые выборы президента

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал одну особенность США. В своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте», он счел недостатком страны непрямую систему выборов президента.

Лебедев прокомментировал статью американского журнала Newsweek, где автор рассуждает о возможном вмешательстве ИИ в президентские выборы в США. Блогер заявил, что, по его мнению, Америке следует сделать так, чтобы граждане голосовали прямым волеизъявлением, а не через коллегию выборщиков.

«[В США] ты можешь голосовать за одного, а потом все равно выберут другого, потому что твои голоса будут оптом переданы какому-то выборщику, а выборщик может взять и поменять мнение, и его за это даже не посадят в тюрьму, а оштрафуют на 500 баксов», — рассказал дизайнер.

Ранее сообщалось, что Лебедев назвал проблему, свойственную России. Блогер заявил, что россияне любят перерабатывать вторичные идеи вместо того, чтобы придумывать что-то новое.

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      Олег Давыдов
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