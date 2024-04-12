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16:23, 12 апреля 2024Мир

Белорусы в Германии украли оружие и спрятали его под собачьими экскрементами

Bild: белорусы в ФРГ украли оружие и спрятали его под собачьими экскрементами

Фото: Ana Poenariu / Reuters

Граждане Белоруссии в Германии украли оружие и спрятали его от полиции в кустах, замаскировав под собачьими экскрементами. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Это очень опасное оружие. Из него могли бы убить людей на большом расстоянии. Если бы мы его не изъяли, оно, скорее всего, попало бы в руки других преступников», — цитирует издание следователя Хельго Мартенса.

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      Глеб Бажуткин
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